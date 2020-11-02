Египет заинтересовался российской вакциной от коронавируса

Египет очень заинтересован российской вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава МИД арабской республики Самех Шукри, передает РИА «Новости».

По его словам, Каир сейчас ведет переговоры с Москвой по вопросу поставок препарата после завершения необходимых испытаний.

Шукри также отметил, что Египет заинтересован в производстве российской вакцины на своей территории. Он отметил, что в республике большие производственные мощности в сфере фармацевтики. Кроме того, многим египтянам может понадобиться прививка.

«Поэтому мы будем использовать любую возможность совместного производства со всеми аспектами - научными, экономическими и торговыми», — уточнил дипломат.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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