Рогозин сравнил планы США по космосу с производством жвачки на Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался в отношении планов США по освоению в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не хотел бы, чтобы Россия следовала по американскому пути и повторяла проекты США.

«Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, это вовсе не значит, что к этому нужно относиться с серьезной миной и делать то же самое», — сказал Рогозин.

По его словам, у России «намного меньше» денег и ресурсов, поэтому их следует тратить «с большим умом».

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