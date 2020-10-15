На МКС отказала российская система получения кислорода
Антон Демидов
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На российском сегменте Международной космической станции отказала система получения кислорода, следует из переговоров экипажа с Землей. Трансляцию ведет сайт NASA.
На МКС бывают отказы систем получения кислорода, однако на станции есть запасы кислорода.
Так, российский космонавт рассказал специалисту подмосковного центра управления полетами, что в российском модуле «Звезда» из строя вышла система получения кислорода «Электрон-ВМ».
В американском сегменте МКС установлена своя система получения кислорода.