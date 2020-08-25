Изоляция космонавтов в российском сегменте МКС завершена

Изоляция космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), в российском сегменте завершена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Центр управления полетами санкционировал открытие люков между сегментами, заявили в пресс-службе.

Место утечки воздуха, ради поисков которого проводилась изоляция, не найдено.

21 августа экипаж МКС перешел в российский сегмент, закрыв люки, из-за утечки воздуха. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.

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