Изоляция космонавтов в российском сегменте МКС завершена
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Изоляция космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС), в российском сегменте завершена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Центр управления полетами санкционировал открытие люков между сегментами, заявили в пресс-службе.
Место утечки воздуха, ради поисков которого проводилась изоляция, не найдено.
21 августа экипаж МКС перешел в российский сегмент, закрыв люки, из-за утечки воздуха. По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте.
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