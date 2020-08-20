Срок годности российской вакцины от коронавируса составляет полгода, пишет РИА «Новости» со ссылкой на инструкцию к препарату Гам-КОВИД-Вак.

«Срок годности: шесть месяцев», — говорится в документе.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса не повторит масштабов первой

— Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину

— Ученые доказали, что коронавирус может сохраняться в замороженной еде