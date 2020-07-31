Число бюджетных мест в вузах в 2021 году увеличат на 9%

Число бюджетных мест в российских вузах возрастет на 9% в 2021-2022 учебном году, наибольший рост произойдет по программам IT-специальностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

«Если посмотреть, то в целом произойдет увеличение бюджетных мест в 2021 году на 9%. Это достаточно значимо, это значит, больше бюджетных мест будет в большинстве субъектов и во многих университетах», — сказал министр.

По IT-специальностям количество бесплатных мест для студентов будет увеличено на 18%. Это необходимо для развития цифровой экономики в России, отметил Фальков.

Он добавил, что существенный рост бюджетных мест также произойдет на педагогических направлениях подготовки, так как это соответствует запросам от регионов.

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