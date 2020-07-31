США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака российского разгонного блока

Американские военные заявили о нахождении новых обломков бака разгонного блока «Фрегат», взорвавшегося в космосе в мае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные space-track.org.

Таким образом, количество обломков, разлетевшихся на тысячи километром, возросло в три раза с 65 до 175. Они находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными от 305 до 6051 км.

Ранее в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США сообщили, что топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве. Позднее в Роскосмосе подтвердили факт разрушения на орбите баков разгонного блока.

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