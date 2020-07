На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров

Ученые нашли в триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет крохотного предка динозавров, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам исследователей, маленькая рептилия размером 10 см принадлежала к группе, от которой произошли динозавры и птерозавры.

Данному виду дали название Kongonaphon kely или «крошечный убийца жуков», так как питался он жуками.

До этого происхождение птерозавров и динозавров, принадлежащих к группе птицелапых, было не очень хорошо изучено, так как учеными было найдено всего несколько предков этой линии.

