На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

Брак, допущенный на ракете-носителе «Протон-М» в 2015-2016 годах, был устранен для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

«Неполадки на ракете-носителе «Протон», допущенные в 2015—2016 годах, устранены», — сказал представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Он также добавил, что данный «Протон» предназначен для запуска спутников «Экспресс».

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