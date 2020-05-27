Летящие в испытательный полет на новом корабле SpaceХ астронавты прибыли на космодром на Tesla

Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен, которые летят в испытательный полет на новом космическом корабле Crew Dragon компании SpaceХ, прибыли на стартовый комплекс на мысе Канаверал на электромобиле Tesla Model X.

Трансляцию ведет NASA.

Харли и Бенкен подъехали на электромобиле к стартовому комплексу, с которого ранее на Луну стартовали ракеты Apollo.

Астронавты на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon отправятся к МКС. Старт запланирован на 27 мая на 23.30 мск.