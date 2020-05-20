Ученые выяснили, почему мужчины умирают от коронавируса чаще

Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане объяснили более высокую смертность от коронавируса среди мужчин тем, что у женщин вырабатывается больше антител, пишет »Известия».

В эксперименте принял участие 331 пациент, у которых взяли анализы плазмы. Выяснилось, что в тяжелом состоянии у женщин вырабатывается на 20–25% больше антител к коронавирусу по сравнению с мужчинами. При этом в среднем и легком состоянии концентрация не отличается.

Также по мнению ученых, на показатели смертности влияют гормональные различия между полами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.