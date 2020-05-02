Россиянам объяснили, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали об отличиях сезонной аллергии и коронавирусной инфекции.
Как отмечается, при аллергии не бывает повышенной температуры тела, кашля и одышки, а также нет выраженной слабости и утомляемости, как и боли в мышцах.
Основными симптомами сезонной аллергии являются: насморк, першение в горле, покраснение глаз и возможное слезотечение или зуд.
При этом в Роспотребнадзоре отметили, что аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска заражения COVID-19. Исключениями являются тяжелая и неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В России заразились инфекцией более 114 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 13 тыс. пациентов, умерли — 1 169.
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