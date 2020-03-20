Назван орган, по величине которого самки нарвалов выбирают самцов

Самки нарвалов выбирают самцов по размеру рога — чем он больше, тем самец привлекательнее, считают биологи из Университета штата Аризона. Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.

До сих пор ученым мало что было известно о функции рога нарвала. Предполагалось, что он используется для охоты или исследования окружающей среды.

Исследователи на протяжении 35 лет наблюдали за 245 самцами нарвалов, живущих у берегов Гренландии. Они заметили, что у наиболее крупных самцов рог был непропорционально длинным. Известно, что черты, связанные с половым отбором, в процессе эволюции становятся более выраженными.

Ученые сравнили размеры рогов нарвалов схожих габаритов с размерами хвостов — частей тела, которые эти животные не используют для привлечения самок. Они предположили, что если половой отбор влияет на длину рога, то она будет различаться гораздо сильнее, чем ширина хвоста.

Так и оказалось — ширина хвостов варьировалась в пределах 0,5-0,9 м, в то время как длина рогов составляла от 0,5 до 2,5 м. По мнению исследователей, более длинный рог создает впечатление, что сам самец крупнее — поэтому самка делает выбор в его пользу.