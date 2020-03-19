Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом
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Опубликованы первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает ТАСС.
Их сделали российские ученые в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора
Сообщается, что снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе. Размер частиц составляет 100-120 нм.
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