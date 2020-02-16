В Антарктиде зафиксирован температурный рекорд

В Антарктиде, на острове Симор, зафиксирован зафиксирован температурный рекорд для этих мест, передает News24.

Уточняется, что рекордная температура воздуха составила +20,75°С.

По данным новостной службы, предыдущий рекорд составлял +19,8°С. Он был установлен в январе 1982 года на острове Сигню.

Специалист в области изучения климатических система Крис Леннард сообщил, что замеры четко свидетельствуют о росте температуры воздуха в Антарктиде.

Подчеркивается, что температура воздуха на этом континенте обычно колеблется от +10°С летом до -40°С зимой. В то время как в последние годы летняя температура в районе составляет +18°С.