ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании. Об этом ТАСС рассказали несколько источников в ракетно-космической отрасли.

Один источник рассказал, что запланированный старт был отменен, так как специалисты 24 января при проверке обнаружили некоторые проблемы в электрооборудовании носителя.

Другой источник также подтвердил эти данные и добавил, что ракету «Союз» снимут со стартового стола, чтобы отремонтировать. Предполагается, что на устранение неполадок потребуется 1-2 недели.

Изначально планировалось, что ракета-носитель вылетит 24 января в 14.00 по московскому времени, уточняет агентство.

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