Немецкий министр отреагировал на скандал с Гретой Тунберг в поезде

Министр по делам семьи и молодежи ФРГ Франциска Гиффей заявила, что экоактивистка Грета Тунберг несколько утратила доверие из-за скандала вокруг ее поездки на поезде компании-перевозчика Deutsche Bahn. Об этом сообщает Bild.

Политик считает, что «за каждой картинкой» есть «какая-то история».

По ее мнению, фотография, на которой Тунберг сидит на полу с багажом, является «в некотором смысле» инсценировкой.

Гиффей отметила, что скандал лишил активистку «пары пунктов доверия».

При этом министр считает, что Тунберг является «личностью, достойной уважения».

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