Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Экоактивистка Грета Тунберг 14 декабря выложила в своем Twitter фотографию, на которой она сидит на полу вагона рядом с чемоданами.

Она отметила, что едет домой через Германию в переполненном составе.

Тунберг уточнила, что из-за отмены поезда она была вынужденно ехать около четырех часов на полу, пока не получила место в первом классе.

Железнодорожная компания-перевозчик Deutsche Bahn в Twitter сначала извинилась за доставленные неудобства и заявила, что работает над улучшением своих поездов. Однако потом компания написала другой твит, стерев предыдущий, в котором сделала замечание экоактивистке за то, что та не упомянула сотрудников, обслуживающих ее в пути.

В свою очередь Тунберг оправдалась, заверив, что не желала критиковать компанию.

Девушка также отметила, что «переполненные поезда — признак того, что поездки по железной дороге пользуются спросом».

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