Роспотребнадзор создал новый способ лечения гепатита В

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В, которые помогут полностью избавиться от болезни без воздействия на геном человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Как стало известно, это заболевание теперь можно будет будут вылечить с помощью геномного редактирования.

Отмечается, что при применении такого метода погибнут до 99% вирусных частиц.

Кроме того, институт Роспотребнадзора создал первые отечественные реагенты, которые позволяют выявить мутацию устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии, имеющей связь с мутацией в генах.

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