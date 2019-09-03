США наложили санкции на космические ведомства Ирана

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Минфин Соединенных Штатов решил ввести санкции в отношении иранских космических ведомств. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно представленной информации, ограничения коснутся Центра космических исследований Ирана, Аэрокосмического исследовательского института и Космического агентства. Их активы будут заморожены, американские компании и граждане не смогут вести с ними бизнес.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг критике действия США на Ближнем Востоке. По его словам, США добиваются безопасности с помощью через противоборство, а Иран благодаря сотрудничеству.