Названы неочевидные признаки диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали симптомы диабета, которые можно перепутать с менее опасными заболеваниями. Об этом пишет The Daily Express.

По словам специалистов, к ним относится постоянная осталось, которую люди часто объясняют нарушениями ночного сна, стрессами и трудной работой. Такое состояние может также являться следствием недостатка или избытка инсулина.

«Сахар из крови не попадает в клетки, из-за чего они не получают необходимой энергии», — говорится в заявлении.

Согласно материалу, также к симптомам диабета относятся потеря веса, сухость во рту плохо заживающие раны, неутолимая жажда, плохо заживающие раны, повышенная частотность мочевыделения, размытое зрение и зуд около половых органов.

Ранее сообщалось, что за пять лет число россиян, которые страдают сахарным диабетом, значительно увеличилось.