На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

Российский космонавт Алексей Овчинин проинформировал сотрудников ЦУП о том что, аварийная сирена завыла в американском сегменте МКС. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно данным космонавта, сигнализация сработала по причине высокого парциального давления (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле «Звезда».

Как известно, на данный момент на борту МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Также в состав экипажа космической станции входят американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Ранее три члена экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» перешли на борт Международной космической станции после успешной перестыковки.