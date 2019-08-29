На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
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Российский космонавт Алексей Овчинин проинформировал сотрудников ЦУП о том что, аварийная сирена завыла в американском сегменте МКС. Об этом информирует РИА «Новости».
Согласно данным космонавта, сигнализация сработала по причине высокого парциального давления (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле «Звезда».
Как известно, на данный момент на борту МКС находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов.
Также в состав экипажа космической станции входят американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.
Ранее три члена экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» перешли на борт Международной космической станции после успешной перестыковки.