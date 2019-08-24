В Роскосмосе рассказали об отсутствии угрозы для безопасности МКС и экипажа

В Роскосмосе заявили об отсутствии угрозы для безопасности МКС и экипажа Об этом сообщается в фейсбуке госкорпарации.

В заявлении отмечается, что в настоящее время в Центре управления полетами (ЦУП) проходит совещание по ситуации с «Союзом». Уточняется, что на заседании присутствует гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Поясняется, что на встрече будет принято решение по ликвидации сбоя в стыковочной системе и разработан дальнейший план по повтору стыковки ракеты с роботом Федором на борту с космической станцией.

Отмечается, что по словам Рогозина, следующая попытка стыковки корабля с МКС намечена на утро 26 августа.

Ранее сообщалось, что в NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС.