Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести

Члены государственной комиссии, собравшиеся на заседание в ЦУП, приняли решение не проводить в день неудачи корабля «Союза», который не смог стыковаться с МКС, новую попытку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что корабль «Союз» останется на безопасном расстоянии от станции, однако не будет пытаться выполнить стыковку 24 августа. Планируется, что следующая попытка будет совершена в ночь с 25 на 26 августа.

Стоит отметить, что на экстренном совещании отсутствовал глава Роскомоса Дмитрий Рогозин, однако он приедет в ЦУП для выяснения деталей произошедшего.

24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС. Корабль подошел к Международная космическая станция ближе чем на 100 метров, но завис.

Ранее сообщалось, что в NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС.