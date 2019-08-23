Эксперты предупредили россиян о риске эпидемии смертельных лихорадок

Эпидемиологи предупредили россиян о смертельных тропических болезнях из-за изменения популяции комаров. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, эксперты обнаружили вдоль Черноморского побережья и в Крыму массовое распространение насекомых, которые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Уточняется, что, если насекомое укусит хотя бы одного туриста, то во всем регионе может распространиться смертоносная эпидемия.

Как подчеркивается, на Кубани уже зафиксированы семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.

Причем, по словам экспертов, данные насекомые переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

При повышении средних температур, добавили эксперты, они могут распространиться по всей Центральной России.

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