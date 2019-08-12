Ученые предсказали, какая эпидемия наступит в ближайшеее время

Ученые рассказали о том, какая эпидемия появится в ближайшее время. Об этом передает издание Nature Genetics.

Речь идет о бактериях, вызывающих тяжелые формы энтероколита.

По данным ученых, они уже приспособились к жизни в больницах.

Исследователи отмечают, что в связи с этим данные микробы вызывают у пациентов клиник трудноизлечимую диарею.

Также ученые сообщают, что в последнее время острой становится проблема появления супербактерий, в том числе золотистый стафилококк или пневмококк, которые имеют стойкость к антибиотикам.

Ранее сообщалось, что туристов предупредили о возможности заражения кишечной инфекцией в Египте.