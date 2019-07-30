Астма возникает у мужчин раньше, чем у женщин

Астма у мужчин в большинстве случаев проявляется в детстве, а у женщин после 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Университетом Тампере совместно с центральными больницами городов Сейняйоки и Вааса.

В исследовании приняли участие 4 тысячи человек из Финляндии.

По данным ученых, астма у мужчин в основном проявляется до 9 лет. У женщин же заболевание возникает в 40-49 лет, на что может повлиять гормональная перестройка организма.

Отмечается, что на возникновение астмы влияет наследственность. Если болезнь была у родителей или братьев и сестер, то риск приобретения заболевания возрастает. Также на это влияет наличие различных аллергий и их симптомов - насморка, чесотки, воспаления глаз.

Астма в детском возрасте может возникнуть от курения матери, пассивного курения, избыточного веса и сильной влажности в квартире.

В Финляндии астма наблюдается примерно у 10% взрослых и порядка 6% детей.

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