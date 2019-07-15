Японские ученые выявили новую причину ожирения

Ученые Центра интеграционных медицинских наук в Японии выяснили, что к ожирению могут привести активные иммунные клетки. Об этом сообщают «Известия».

Согласно результатам исследования, к набору лишнего веса может привести чрезмерная активность некоторых клеток иммунитета, находящихся в тонкой кишке. Такие клетки неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества в себе, что приводит к ожирению.

Специалисты также отметили, что причинами набора лишнего веса могут быть неправильное питание, кишечные бактерии и генетическая склонность к полноте.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали об эффективных способах похудения.