Сорваны сроки производства ракет «Ангара»

Приказ, который подписал руководитель филиала Центра Хруничева — директор ПО «Полет» Виктор Шулико, свидетельствует о том, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара» отстает от запланированных производственных сроков, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о задержке, которая составит от трех месяцев до года. В Центре имени Хруничева подтвердили достоверность этих данных и отметили, что существуют предпосылки соблюсти намеченные сроки.

По словам гендиректора Центра Хруничева Алексея Варочко, ракеты будут изготовлены в указанные сроки. Уточняется, что план бы сорван из-за срывов сроков поставки комплектующих, несвоевременного обеспечения производства, слабой организации труда на местах, несвоевременного урегулирования вопросов технологическими и конструкторской службами.

Ранее сообщалось, что Роскосмос разместил на сайте госзакупок свой первый заказ на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2».