В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ведомстве не знают, почему эта стружка появилась в бытовом отсеке.
«Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке», — сказал Рогозин.
Он добавил, что для решения вопроса нужно будет еще раз просверлить отверстие на Земле и в невесомости, а затем посмотреть, как будет распространяться материал.
«На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — заключил Рогозин.
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