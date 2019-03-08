Источник объяснил, почему на МКС появился запах спирта

Источник в российской ракетно-космической отрасли заявил, что на Международной космической станции (МКС) с 3 марта ощущается запах изопропилового спирта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот запах астронавты почувствовали после стыковки с МКС беспилотного американского корабля Dragon-2. Он рассказал, что концентрация спирта в воздухе составила 6 мг на куб. м, а после включения аппаратуры для фильтрации воздуха она понизилась до 2 мг.

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«Американская сторона считает, что концентрация изопропилового спирта в атмосфере МКС вернется к привычным значениям после убытия со станции корабля Dragon-2, который и является источником повышения концентрации», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что на МКС сработал сигнал тревоги.