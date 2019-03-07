«Учите историю»: Захарова ответила постпреду Британии в ООН после критики российской науки

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, которая назвала науку в России «отсталой». Об этом она сказала во время брифинга.

По словам Захаровой, в ведомстве обратили внимание на высказывание Пирс.

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«Я хотела бы сказать, дорогая Карен, что вас опять подвело дурное британское образование», — сказала Захарова.

Она отреагировала на слова Пирс о том, что российская наука якобы находится на уровне «земля плоская», и напомнила, что именно в Британии активнее всего отстаивали эти идеи в рамках «Общества плоской Земли».

«Поэтому учите историю, материальную часть и, в общем, потом поговорим», — заявила Захарова.

Ранее Пирс заявила, что российская наука находится на уровне «земля плоская», потому Россия не захотела признавать итоги расследования организации.