«Учите историю»: Захарова ответила постпреду Британии в ООН после критики российской науки
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, которая назвала науку в России «отсталой». Об этом она сказала во время брифинга.
По словам Захаровой, в ведомстве обратили внимание на высказывание Пирс.
«Я хотела бы сказать, дорогая Карен, что вас опять подвело дурное британское образование», — сказала Захарова.
Она отреагировала на слова Пирс о том, что российская наука якобы находится на уровне «земля плоская», и напомнила, что именно в Британии активнее всего отстаивали эти идеи в рамках «Общества плоской Земли».
«Поэтому учите историю, материальную часть и, в общем, потом поговорим», — заявила Захарова.
Ранее Пирс заявила, что российская наука находится на уровне «земля плоская», потому Россия не захотела признавать итоги расследования организации.