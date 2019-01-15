Ученые выяснили, вызывает ли ЭКО преждевременные роды

Искусственное оплодотворение не приводит к преждевременным родам или рождению детей с низкой массой тела, выяснили специалисты Института демографических исследований Макса Планка, Лондонской школы экономики и Хельсинского университета. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

Многие родители, которые собираются прибегнуть к ЭКО, переживают, что эта процедура может привести к преждевременным родам (до 37-й недели) или появлению на свет детей с низкой массой тела (до 2,5 кг). Чтобы проверить это предположение, ученые отобрали 1245 братьев и сестер, где хотя бы один ребенок появился на свет с помощью ЭКО, а остальные были зачаты естественным путем. Отец или мать при этом оставались теми же.

Как оказалось, медицинское вмешательство не влияло ни на сроки беременности, ни на вес ребенка по сравнению с зачатыми традиционным способом братьями и сестрами. Исследователи надеются, что эти данные снимут с будущих родителей часть опасений.