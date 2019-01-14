Роскосмос может сделать «Союз» для полетов на Луну по заказу NASA

Роскосмос на совещании рассмотрит вопрос модификации пилотируемого корабля «Союз» для полета на Луну по заказу NASA. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Сегодня РКК «Энергия представит в «Роскосмосе» вариант корабля «Союз» для полетов к Луне и все необходимые технические расчеты», — рассказал он.

Реклама

По словам источника, для полетов на Луну необходимо разработать новую теплозащиту для «Союза», чтобы корабль при возвращении на Землю смог спускаться со второй космической скоростью. Также необходимо разработать новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переносе запуска орбитального аппарата «Луна-26».