Источник рассказал об изменениях программы полетов к МКС

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Программа полета Международной космической станции (МКС) может быть скорректирована для организации визита первого космонавта из ОАЭ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, космонавт из ОАЭ может отправиться на МКС на корабле «Союз МС-15».

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Как отмечается, запуск «Союза» могут перенести на 23 сентября, чтобы космонавт смог вернуться с МКС на корабле «Союз МС-12».

Ранее СМИ сообщили, что не долетевший до МКС астронавт США может получить еще один шанс.