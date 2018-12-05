Стало известно, сколько будут осматривать дырку в «Союзе» в открытом космосе

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Выход в космос для осмотра отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» продлится более шести часов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦНИИмаш, головного научного института Роскосмоса.

Отмечается, что осмотром займутся российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Начало выхода запланировано на 19.05 мск 11 декабря, завершение — на 01.15 мск 12 декабря.

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Ранее сообщалось, что кораблю «Союз МС-09», в борте которого обнаружили отверстие от сверла, нашли применение.

Отверстие в ошибке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха. Вечером того же дня трещину обработали герметиком, в настоящее время отверстие полностью заделано. Сначала на земле предположили, что причиной дыры стал микрометеорит, но вскоре стало ясно, что отверстие сверлили – на земле или в космосе.