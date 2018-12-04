Останки солдат царской армии обнаружены в Латвии

Останки десяти русских солдат Первой мировой войны обнаружены во время раскопок в Валгундской волости в центральной части Латвии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат латвийского Сейма Регина Лочмеле-Лунева, принимавшая участие в поисковых работах.

«Из двух ям, найденных волшебным щупом Владислава Чистякова, подняли десять солдат Первой мировой. Судя по амуниции, боеприпасам, пуговицам с орлом и православным крестам, все – Русской императорской армии. Все – неизвестные, но скоро их души обретут покой», — написала парламентарий.

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В числе найденных предметов оказались чернильница и химический карандаш, которые, по словам Лочмеле-Луневой, по-прежнему готовы к использованию.

23-29 декабря 1916 года (5-11 января по новому стилю) в окрестностях Елгавы проводилась Митавская операция, известная также как Рождественские бои. 12-й армии Северного фронта под командованием Радко Радко-Дмитриева противостояла 8-я германская армия.