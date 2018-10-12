Экипаж упавшего «Союза» прибыл в Звездный
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем аккаунте в твиттере сообщил о прибытии двух космонавтов «Союза», потерпевшего крушение вскоре после запуска, в Звездный городок в Подмосковье.
Рогозин выразил уверенность в том, что полет космонавтов из России и США все же состоится. По словам главы Роскосмоса, полет предварительно запланирован на весну 2019 года.
«Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», — написал Рогозин.
Он также прикрепил к записи фотографию, на которой изображены Рогозин и космонавты из России и Соединенных Штатов Алексей Овчинин и Ник Хейг.
Ранее источник рассказал о состоянии экипажа после аварии «Союза».
Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.