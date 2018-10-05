Ученые оценили вред от лапши быстрого приготовления

Исследователи Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (СибГУ) изучили состав лапши быстрого приготовления и оценили ее вредные свойства. Исследование опубликовано на сайте вуза.

В исследовании говорится, что в состав лапши в том числе входят пшеничная мука, пальмовое масло, карбонат и полифосфат натрия. Некоторые из этих ингредиентов, по словам ученых, не приносят пользу организму, однако и не нанесут вред, если их употреблять в умеренных количествах.

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«В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только [лапшой] нельзя, ведь в ней недостаточно белков и жиров», — резюмировала доцент СибГУ Елена Семиченко.

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