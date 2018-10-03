«Нобель» по химии присужден за эволюцию ферментов и фаговый дисплей

. Нобелевский комитет огласил имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Половину премии получила американский ученый Фрэнсис Арнольд за работы в области эволюции ферментов, половину — американец Джордж Смит и британец сэр Грегори Уинтер за разработку фагового дисплея.

Ранее «Газета.Ru» писала, что по прогнозам Clarivate Analytics, бывшего подразделения по науке и интеллектуальной собственности компании Thomson Reuters, премия могла уйти следующим кандидатам: создателю метода редактирования генома CRISPR-Cas9 американскому биоинженер Фэну Чжану, американским химикам Джону Гуденафу и Стенли Уиттингему, создавшим литий-ионные аккумуляторы и американским химикам Барри Шарплессу(уже имеющий Нобелевскую премию за исследования, используемые в фармацевтической промышленности — создание хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций) и его коллега Валерию Фокину, описавшим «клик-химию» — химические реакции, приспособленные для быстрого и надежного получения химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов.

По другим версиям, премия могла достаться американскому химику Эрику Якобсену, немецкому химику Джорджу Шелдрику и американскому химику Джоан Стуббе. Якобсен мог получить премию за вклад в каталитические реакции для органического синтеза и в особенности за разработку реакции эпоксидирования, которая носит его имя. Шелдрик отличился созданием системы компьютерных программ SHELX, используемой в структурной кристаллографии — науке о закономерностях внутреннего строения кристаллов. Стабб открыла механизм работы рибонуклеотидредуктаз, которые превращают рибонуклеотиды в дезоксирибонуклеотиды — последние играют фундаментальную роль в синтезе и починке ДНК.