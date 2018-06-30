Ученые назвали продукты, способные вызвать рак

Британские ученые рассказали о продуктах, которые могут вызывать рак. Об этом пишет журнал Which.

По данным издания, красное переработанное мясо увеличивающим риск возникновения рака кишечника и желудка.

Как отмечается, это связано с тем, что производители пытаются продлить срок хранения мяса с помощью нитратов и нитритов, которые являются канцерогенами.

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Также ученые считают, что появлению рака способствует потребление сахара.

Однако, эксперты не смогли выявить прямой связи между потреблением сахара и возникновением злокачественных опухолей.

Ранее сообщалось, что ученые из Орегонского университета науки и здоровья создали препарат, который блокирует распространение четырех видов рака.