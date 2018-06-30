Ученые назвали продукты, способные вызвать рак
Британские ученые рассказали о продуктах, которые могут вызывать рак. Об этом пишет журнал Which.
По данным издания, красное переработанное мясо увеличивающим риск возникновения рака кишечника и желудка.
Как отмечается, это связано с тем, что производители пытаются продлить срок хранения мяса с помощью нитратов и нитритов, которые являются канцерогенами.
Реклама
Также ученые считают, что появлению рака способствует потребление сахара.
Однако, эксперты не смогли выявить прямой связи между потреблением сахара и возникновением злокачественных опухолей.
Ранее сообщалось, что ученые из Орегонского университета науки и здоровья создали препарат, который блокирует распространение четырех видов рака.