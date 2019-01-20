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Кровавая луна над Россией: затмение начинается. LIVE

На территории России начинается лунное затмение. Онлайн

На территории России начинается лунное затмение. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого события.
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Трансляция
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06:40

Сейчас Луна выглядит вот так.

затмение
Griffith Observatory
06:34

Затмение начинается! Луна полностью погрузилась в земную полутень и коснулась земной тени — это начало частного затмения. Уже хорошо видно потемнение западного лунного лимба. Луна начинает погружение в тень Земли.

06:30

В 5:36 мск Луна коснулась земной полутени — началось полутеневое затмение. Оно плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но, по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

06:25

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 03 минуты. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

06:20

Теневое затмение будет видно с начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах Европейской части России.

06:15

Доброе утро, дорогие читатели! Совсем скоро начнется полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать и на территории России. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого события.