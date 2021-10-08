МИД Украины обвинил Россию в милитаризации Белоруссии

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина обеспокоена планами России разместить военные базы на территории Белоруссии. Об этом она сообщила на встрече Совбеза ООН, передает «Комсомольская правда».

«Такая милитаризация Белоруссии – прямая угроза не только Украине, но и всей Восточной и Центральной Европе», — подчеркнула она.

По ее словам, Москва якобы использует сложное положение Минска в своих внешнеполитических целях. По мнению Джапаровой, западные страны должны принять меры, чтобы «предотвратить поглощение Белоруссии Россией».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об уверенности в успешности судебного процесса против России, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

Кулеба отметил, что 11 октября Международный арбитраж в Гааге начнет слушания по делу Украины против России относительно «незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских судов и 24 моряков – военнослужащих ВМС ВС Украины».