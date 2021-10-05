МИД отреагировал на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

В Министерстве иностранных дел прокомментировали призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД предположили, что сенаторы, которые выдвигают подобные идеи, вероятно, добиваются «закрытия американских загранучреждений в России», добавив, что ответственность за это будет лежать на властях Соединенных Штатов.

Газета также приводит комментарий глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. Он отметил, что «российские сенаторы намного более конструктивны, но глумления над двусторонними отношениями терпеть не будут».

Американские сенаторы как от демократической партии, так и от республиканской попросили президента Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если штат посольства США в Москве не расширят.