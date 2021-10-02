Трамп планирует вернуть свой аккаунт в Twitter через суд

Бывший президент США Дональд Трамп направил запрос в федеральный суд штата Флорида с просьбой заставить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта, сообщает Bloomberg.

Как уточняет издание, запрос экс-президента США о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп полагает, что Twitter заблокировал его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.

«Twitter обладает беспрецедентной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране. Она неизмерима и крайне опасна для открытых демократических дебатов», — говорится в заявлении адвокатов бывшего президента.

Трамп также утверждает, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его твиты, помечая их как «информацию, вводящую в заблуждение» или указывая, что они якобы нарушают правила компании и «прославляют насилие».

По данным агентства, в Twitter никак не прокомментировали заявление экс-президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп не смирился с блокировкой собственных аккаунтов в крупнейших соцсетях и подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей. Политик уверен, что IT-гиганты нарушили его право на свободу слова.

Аккаунты бывшего президента США в социальных сетях были заблокированы после штурма Капитолия 6 января текущего года. Тогда его сторонники ворвались в здание американского конгресса, чтобы помешать процедуре утверждения результатов президентских выборов, на которых победил соперник Трампа демократ Джо Байден