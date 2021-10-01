Колесникова отказалась просить белорусскую власть о помиловании

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую суд приговорил к 11 годам лишения свободы, заявила, что не станет просить о помиловании.

«Я невиновна и ни о каком прошении о помиловании не может быть и речи», — сообщила она РБК.

Политик рассказала, что ей неоднократно предлагали пойти на сделку, в том числе дать интервью государственному телеканалу, чтобы сократить срок или взамен на свободу, однако она каждый раз отказывалась.

По ее словам, подобные предложения говорят о том, что власть не понимает, что проблема не в оппозиции, а в том, что действующее правительство утратило легитимность и доверие в глазах белорусов.

Колесникова считает, что проблемы действующей власти «не решить ни репрессиями, ни фильмами» и что «банде наперсточников веры нет и быть не может, раз даже в такой ситуации они неспособны к честной игре».

В начале сентября минский областной суд вынес приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Знака — к 10 годам. В настоящее время оппозиционерка находится в СИЗО №1 в Минске, где ожидает слушаний по обжалованию приговора.