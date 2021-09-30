Рябков: Россия по-прежнему считает военное присутствие США в Центральной Азии неприемлемым

Позиция Москвы по неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии не изменилась, в ней нет гибкости. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности, сообщает РИА «Новости».

«Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции», — сказал Рябков.

Он подчеркнул, что у Москвы при этом «окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось».

Ранее несколько американских изданий, включая газету The Wall Street Journal и Politico, написали о том, что США ведут переговоры с граничащими с Афганистаном странами об использовании для контртеррористических операций в Афганистане военных объектов, включая российские базы в регионе.

При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия действительно предлагала США помощь в Афганистане в ходе саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Позднее стало известно, что Пентагон всерьез рассматривает такую возможность.