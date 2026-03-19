Месси забил 900-й гол за карьеру

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси оформил 900-й гол в своей карьере.

Он отличился в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом», забил уже на 7-й минуте игры. В составе американской команды он забил 81 мяч, в составе «Барселоны» — 672, «ПСЖ» — 32, сборной Аргентины — 115, что в общей сумме дает 900 голов.

Гол Месси не спас «Интер» от вылета из Кубка чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1, и «Нэшвилл» прошел дальше согласно правилу выездного гола: ответный матч состоялся на поле «Интер Майами», а первая игра завершилась с результатом 0:0.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

