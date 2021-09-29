На Украине объявили об угрозе полномасштабной войны с Россией

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией сохраняется. По его мнению, уровень военной опасности растет с каждым годом.

«Угроза полноценной войны действительно сохраняется, это же очевидно. Более того, судя по активности военных частей РФ возле наших границ, количества подразделений, которые базируются по периметру и рассчитаны на применение на Украине и на постоянное увеличение количества и качества мер боевой подготовки, учений, проще говоря, с каждым годом растет уровень военной опасности, но не критически», — сказал Арестович в интервью порталу «Украинские новости».

С точки зрения представителя Киева в ТКГ, у России якобы нет решающего превосходства над Украиной, поэтому ввязываться «в такую авантюру бессмысленно». Он также подчеркнул, что полномасштабный конфликт с Украиной бесперспективен для российской стороны.

Ранее Арестович заявил, что остановить войну на территории Донбасса можно, позвонив российскому главе государства Владимиру Путину.