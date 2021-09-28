В Кремле оценили необходимость проведения саммита «нормандской четверки» в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что знает о предложении Киева организовать саммит лидеров стран «нормандской четверки», куда входят Россия, Германия, Франция и Украина. Об этом представитель Кремля рассказал во время ежедневного брифинга с журналистами.

По его словам, саммит, в случае его проведения, должен быть подготовлен.

«Нам известно такое пожелание Киева, это было бы хорошо, но провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях дефицитности договоренностей», — уточнил Песков.

Он добавил, что занимаются подготовкой саммита в МИД четырех стран, а также политические советники. Однако в настоящий момент, как пояснил Песков, каких-либо договоренностей по будущей встрече достичь не удалось.

Ранее сообщалось, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров «нормандской четверки» прошла до того, как канцлер Германии Ангела Меркель покинет свой пост. Канцлер ФРГ решила не выдвигать свою кандидатуру на новый срок.